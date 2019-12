HEMA heeft de samenwerking met de Franse supermarkt Franprix uitgebreid. De spullen van HEMA komen in nog eens 44 Franprix-winkels te liggen. In totaal heeft HEMA straks schapruimte in 59 Franprix's.

Volgend jaar moeten daar nog enkele honderden locaties bijkomen, aldus HEMA maandag in een persbericht.

"We zijn erg tevreden over de samenwerking met Franprix", zegt topman Tjeerd Jegen van HEMA. "Naast de extra omzet die we via onze schappen in de supermarkten behalen, zien we ook een extra toeloop aan klanten in onze vestigingen die in de buurt zitten van een Franprix-winkel met een HEMA-schap."

Via de schapruimte verkoopt HEMA zo'n 250 producten. Het gaat onder meer om keukenartikelen, woningdecoratie, schrijfwaren en huishoudtextiel. Volgens de warenhuisketen zitten de Franse consumenten wel te wachten op de spullen van HEMA.

"Onder Franse consumenten is HEMA populair vanwege het vrolijke design van de producten, het duurzame karakter, de kwaliteit en de scherpe prijs", aldus HEMA.