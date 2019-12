De Turkse economie is in het derde kwartaal gegroeid met 0,9 procent vergeleken met een jaar eerder. Hiermee wordt drie kwartalen van economische krimp een halt toegeroepen.

De Turkse economie kwam in de problemen nadat de centrale bank vorig jaar moest ingrijpen om de inflatie een halt toe te roepen.

Beleggers deden namelijk de Turkse munt, de lira, van de hand door de hoge inflatie. De problemen die daarop volgden, zorgden voor een krimp van de economie.

Dit jaar lijkt de economie in Turkije uit de problemen te blijven. Op kwartaalbasis groeide de economie al drie keer op rij. In het derde kwartaal was de economie 0,4 procent groter vergeleken met het vorige kwartaal.

Vooral de agrarische sector zat in de lift. Ook de industrie en de dienstensector groeiden. De bouw, die jarenlang flink groeide, zit nog steeds in een malaise.