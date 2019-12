Amazon heeft verschillende producten met daarop afbeeldingen van het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau offline gehaald nadat hierover ophef was ontstaan. Het ging onder meer om kerstversiering, een muismat en een flesopener.

De opdruk van de objecten loopt uiteen van een treinwagon waarin mensen door de nazi's werden gedeporteerd tot de prikkeldraadhekken die rond het kamp staan. Op het plaatje waarop de hangers worden getoond, hangen ze aan een tak van een kerstboom.

Het Poolse Auschwitzmuseum deelde op Twitter dat de kerstproducten via Amazon werden verkocht en noemde dit onder meer "schokkend en oneerbiedig". Het museum riep in dezelfde tweet op tot het verwijderen van de spullen uit de webwinkel. Inmiddels is daar gehoor aan gegeven. De muismat, die iets later bij een andere aanbieder werd ontdekt en ook door het museum werd gesignaleerd, is ook offline gehaald.

Via de webwinkel kunnen verkopers van over de hele wereld hun producten aanbieden. De verkoper van de Auschwitz-kersthangers verkoopt vergelijkbare producten met daarop afbeeldingen van allerlei toeristische attracties.