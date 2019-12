Voor het eerst in zes jaar tijd verslechteren de bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie, blijkt maandag uit de inkoopmanagersindex van Nevi.

De index daalde van een stand van 50,3 punten naar 49,6 punten. Een stand onder de 50 punten betekent een krimp van de activiteit, boven 50 punten groeien de activiteiten juist.

"Het zat er al een tijdje aan te komen, maar daarmee daalt de index dus onder de "magische" grens van 50", zegt Bart Vos, professor aan de Maastricht University. "Dat dat duidt voor het eerst in ruim zes jaar op krimp in de Nederlandse productiesector, al gaat het nog steeds om een relatief bescheiden daling."

Voor een inkoopmanagersindex worden inkopers bij ondernemingen gevraagd naar hoe het gaat. Zij laten in het onderzoek bijvoorbeeld weten of de onderneming krimp of groei verwacht.