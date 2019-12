Het aantal horecabedrijven dat kampt met een personeelstekort is in het derde kwartaal van 2019 gestegen naar 35 procent, een recordhoogte. Er staan ruim 23.000 vacatures open in de sector. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Ook daalde het ondernemersvertrouwen begin vierde kwartaal naar het laagste punt in zes jaar, met een score van 1,9. De sector is desondanks wel iets positiever in de verwachtingen voor 2020. 19 procent van de ondernemers verwacht een omzettoename, en 11 procent denkt personeel te zullen werven.

Deelsectoren laten wel verschillen zien. Zo is in de logiesverstrekking 31 procent van de ondernemers optimistisch over de omzet in 2020, en voorziet van hen 7 procent een personeelskrimp.

Uitbaters van eet- en drinkgelegenheden zijn minder positief over hun omzetverwachting: 16 procent schat in dat de omzet hoger zal zijn in 2020. Over personeel is deze deelsector wel meer te spreken, met een verwachting van 17 procent dat er meer werknemers bij zullen komen.

De omzet van de gehele sector steeg in het derde kwartaal met 0,2 procent in vergelijking met een kwartaal eerder.