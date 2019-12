Oliekartel OPEC en diverse andere landen overwegen hun olieproductie te beperken met ongeveer 400.000 vaten per dag, meldde de Iraakse olieminister Thamer Ghadhban zondag. De totale productiebeperking komt daarmee uit op 1,6 miljoen vaten per dag.

De bewindsman zei dat OPEC en diens bondgenoten, gezamenlijk OPEC+ genaamd, de productiebeperkingen bespreken tijdens bijeenkomsten in Wenen deze week.

De landen van de OPEC+ kwamen eerder al een productiebeperking overeen. Daarin is afgesproken om vanaf januari 2019 het aanbod met 1,2 miljoen vaten per dag te verlagen. Dit akkoord loopt in maart 2020 af. Mogelijk komt daar dus een beperking van 400.000 vaten per dag bovenop.

Rusland wil nog geen beslissing nemen

De Russische minister van Energie Alexander Novak zei vrijdag dat hij graag zou zien dat OPEC en diens bondgenoten wachten tot april alvorens een beslissing te maken over het eventueel beperken van de productie, meldt de Russische nieuwsdienst TASS.

De meeste OPEC-leden zijn het waarschijnlijk niet met Novak eens en willen al afspraken maken tijdens de bijeenkomsten op 5 en 6 december in Wenen.

Protesten in Irak hebben geen invloed

Onderdeel van het Iraakse plan voor het verlagen van de productie is een beperking van 450.000 vaten per dag in de semiautonomie regio Koerdistan, aldus Ghadhban. De recente protesten in het land hebben volgens de minister geen invloed op de productie.

Irak is qua olieproductie na Saoedi-Arabië het tweede grootste OPEC-lid. Het land exporteerde in november 3,5 miljoen vaten ruwe olie per dag, zei de minister zondag. De Iraakse productie was vorige maand 4,62 miljoen vaten per dag.