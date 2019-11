Het aantal online betalingen tijdens de zeven dagen voor Black Friday ligt dit jaar veel hoger dan in 2018, zo meldt Betaalvereniging Nederland zaterdag.

Van zaterdag 23 november tot vrijdag 29 november lag het aantal iDEAL-betalingen 36 procent hoger dan in dezelfde vergelijkbare periode vorig jaar. Hiermee lijkt het uit de Verenigde Staten overgewaaide fenomeen wederom aan terrein te winnen in Nederland.

In de afgelopen week vonden er gemiddeld circa 2,5 miljoen iDEAL-transacties per dag plaats. Het aantal betalingen in de dagen voor de koopjesdag betrof vorig jaar nog zo'n 1,65 miljoen.

De hoeveelheid digitale transacties tijdens Black Friday 2019, op vrijdag 29 november, was min of meer gelijk aan vorig jaar. Het aantal online betalingen kwam in beide jaren rond de 3,5 miljoen uit.

Tijdens de Black Friday-editie van dit jaar werd gemiddeld circa 75 keer per seconde via internet afgerekend met iDEAL of met een Nederlandse creditcard.