Winkelconcern Ahold Delhaize gaat ook in de Verenigde Staten experimenteren met een supermarkt zonder kassa en personeel, maakt het bedrijf vrijdag bekend.

In deze 'robotsupermarkt' is geen kassa en hoeven producten niet meer te worden gescand. Mensen openen de poortjes van de winkel door hun betaalpas te scannen. Bij de uitgang komt het totaalbedrag op een scherm te staan.

De 'robotsuper' zal in januari getoond worden op de National Retail Federation (NRF) Big Show in New York, een evenement waarbij de Amerikaanse retailsector de laatste ontwikkelingen toont.

Eerder deze week opende Ahold Delhaize al eenzelfde soort proefsupermarkt op Schiphol Plaza. Deze proef zal twee maanden duren. Eerder werd de supermarkt al getest in Zaandam en waren er enkele proefwinkels in Amsterdam.

"Klanten willen op elke plek aan hun producten kunnen komen. Deze winkel is zo klein dat hij op een vrachtwagen kan worden geplaatst en zo kan worden verplaatst. We zien dat daar een kans ligt", zei projectleider Jasper Hoogers van Albert Heijn in september over de 'robotsupermarkt' in Zaandam.