De Chinese industrie is na zeven maanden van krimp weer een klein beetje gegroeid in november, blijkt uit cijfers van het Chinese statistiekbureau. De inkoopmanagersindex, waarvoor inkoopmanagers van bedrijven worden ondervraagd, kwam uit op 50,2 punten. De groei komt onverwacht: analisten hadden namelijk wederom op een krimp gerekend.

De groei van de industrie wordt volgens het nationale statistiekbureau NBS met name gedragen door de Chinese consument. Chinezen gaven in november meer uit dan verwacht, door onder meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese overheid.

Waar de binnenlandse vraag in november groeide, kromp de vraag vanuit het buitenland wel. Voor de achttiende maand op rij werden er minder bestellingen gedaan vanuit het buitenland. De Chinese export wordt hard geraakt door Amerikaanse importheffingen op producten uit China en het is nog maar de vraag of die heffingen snel opgeschort zullen worden.

De Verenigde Staten en China leken eind oktober een gedeeltelijk handelsakkoord te naderen, dat het begin van het einde van de handelsoorlog zou moeten betekenen. Dit deelakkoord werd echter weer in de ijskast gezet, nadat een economische top in het Chileense Santiago werd geschrapt. Daarbij zijn de VS en China het nog steeds niet eens over hoe en wanneer de importheffingen omlaag moeten en hoeveel Amerikaanse landbouwproducten de Chinezen zullen importeren.

De kans bestaat zelfs dat de handelsoorlog op de korte termijn verder escaleert. Op 15 december gaan er nieuwe Amerikaanse importheffingen op Chinese producten in en Washington haalde zich deze week de woede van Peking op de hals. De Amerikaanse regering nam twee wetten aan die de prodemocratische beweging in Hongkong steunen en dat is tegen het zere been van Peking.