Shell heeft tussen 2014 en 2018 geen winstbelasting betaald in Nederland, maar heeft wel 10 miljoen euro aan subsidies van het Rijk ontvangen, blijkt vrijdag uit een analyse van RTL Z.

De olie- en gasreus ontving niet alleen miljoenen om de hoge energierekening te compenseren, maar kreeg ook subsidies voor milieuvriendelijke initiatieven.

Zo kreeg het concern vorig jaar 97.420 euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een project voor de afvang en opslag van CO2. Ook kreeg Shell 900.000 euro voor de aanleg van waterstofstations.

Shell laat aan NU.nl weten dat het "net als andere marktpartijen" gebruikmaakt van subsidies "die de overheid verstrekt om (nog) onrendabele initiatieven te stimuleren".

0 euro winstbelasting in Nederland

Het Brits-Nederlandse bedrijf boekte in 2018 een winst van 20,3 miljard euro. In datzelfde jaar betaalde het bedrijf wereldwijd 10,1 miljard dollar (ruim 9 miljard euro) aan winstbelasting, in 22 landen. De helft van het bedrag ging naar Noorwegen, Nigeria en Oman.

Nederland ontving niets, omdat het oliebedrijf slim gebruikmaakt van de fiscale regels. Na aftrek van kosten en verliezen blijft er geen winst over om belasting over te betalen, aldus de gasgigant. Bovendien haalt niet Shell, maar NAM het gas uit de grond in Nederland.

Shell zegt via de NAM een half miljard euro aan winstbelasting en royalty's te hebben betaald in 2018.