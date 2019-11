Het Japanse warenhuis Daimaru Umeda is in opspraak gekomen nadat het bedrijf menstruerende werknemers heeft verzocht een speciale badge te dragen. Het management heroverweegt het plan na een storm van kritiek, waarin het plan "griezelig" en "gestoord" wordt genoemd.

Op de badge staat het speciale mangakarakter Seiri Chan, ook wel Miss Period genoemd. De badge zou worden gedragen door ongestelde werknemers op een speciale vrouwenafdeling waar ook menstruatieproducten, beddengoed en vibrators worden verkocht. Het moest volgens het warenhuis juist de onderlinge solidariteit bevorderen.

"We kregen heel veel klachten van buitenstaanders. Sommigen maakten zich zorgen om intimidatie en dat is absoluut niet onze intentie. We heroverwegen het plan nu", zegt een directielid van Daimaru Umeda tegen The Japan Times.

In het Aziatische land zijn intimidatie en discriminatie van vrouwen op de werkvloer grote problemen. Eerder dit jaar haalde de Japanse minister van Werkgelegenheid en Gezondheid zich nog de woede op de hals door het verplichten van hoge hakken voor vrouwen "nodig en toepasselijk" te noemen.