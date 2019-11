De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) is afgelopen woensdag meerdere panden en woningen binnengevallen. De FIOD doet onderzoek naar btw-fraude van minimaal 2,5 miljoen euro door een webshop.

De opsporingsdienst viel twee panden en drie woningen in de omgeving van Arnhem en een woning in de omgeving van Hengelo binnen.

Bij de invallen is fysieke en digitale administratie in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op onroerend goed, auto's en twee vorkheftrucks. Het onderzoek richt zich op meerdere verdachten.

De FIOD vermoedt dat bij de invoer van goederen uit China ten onrechte gebruik werd gemaakt van de zogenoemde verleggingsregeling. Hierbij wordt de btw niet bij de invoer van goederen betaald, maar bij de maand- of kwartaalaangifte.

"Ook bestaat het vermoeden dat verdachten doen alsof goederen weer geëxporteerd zijn, waardoor geen btw verschuldigd zou zijn", aldus de FIOD.

De website waarop de goederen besteld konden worden, is op zwart gezet.