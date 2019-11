Het tweedehandskledingplatform Vinted heeft als eerste Litouwse start-up de symbolische status van 'unicorn' behaald, wat betekent dat het bedrijf op meer dan 1 miljard dollar (910 miljoen euro) wordt gewaardeerd. Het bedrijf verwacht dat er dit jaar voor 1,3 miljoen euro aan kleding via de site zal worden verhandeld.

Vinted maakt donderdag bekend dat het bij een financieringsronde 128 miljoen euro heeft opgehaald, en ruim 1 miljard euro waard is. De vorige investeringsronde was in augustus 2018, toen er 50 miljoen euro werd opgehaald. Het bedrijf gaat het investeringsgeld inzetten om verder uit te breiden in Europa.

Op Vinted kunnen consumenten hun eigen kleding verkopen, waarmee het bedrijf inspeelt op de toenemende populariteit van tweedehandskleding. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in de Litouwse hoofdstad Vilnius, en is inmiddels in elf europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, actief. Ook in Nederland kunnen mensen op het platform kleding verkopen.

Een derde van alle techstartups van centraal en oost-Europa komt uit de Baltische staten. Zo werd autodeelbedrijf Bolt er opgericht, net als Skype.