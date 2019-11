Vanaf midden 2021 mogen fabrikanten het Nutri-Score-logo, dat duidelijk maakt hoe gezond het eten is, op hun producten zetten, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) donderdag aan de Tweede Kamer. Zodra ze hiervoor kiezen bij één product, moet op het gehele assortiment van de fabrikant de score komen te staan.

De maatregel maakt deel uit van het Nationaal Preventieakkoord en moet mensen helpen gemakkelijker een gezondere keuze te maken. De twee andere logo's die in Europa worden gevoerd - Keyhole en Multiple traffic light - zijn met de keus voor het Nutri-Score-logo afgevallen.

Volgens een woordvoerder van de minister staan grote fabrikanten te springen om het gezondheidslogo. Dit zijn veelal producenten met een breed assortiment. Om te voorkomen dat ze alleen hun gezonde producten gaan labelen, is gekozen voor een model waarbij ze alleen een logo mogen gebruiken als ze al hun producten ervan voorzien.

Op voedselproducten komt een logo met daarop de gezondheidsscore: een groene A staat voor de gezondste optie en een donkeroranje E is de minst verantwoorde keuze. De score wordt gebaseerd op de hoeveelheid calorieën, suikers, verzadigd vet, zout, eiwit, vezels, fruit, groente, peulvruchten en noten in het product.

Witbrood bij 'gezondere' voedingsmiddelen

De invoering duurt nog even, omdat Nutri-Score "op onderdelen niet altijd aansluit op de Nederlandse voedingsrichtlijnen". Zo wordt witbrood bij de gezondere producten ingedeeld, terwijl olijfolie een lagere score krijgt dan volgens het RIVM en het Voedingscentrum zou moeten.

Om de beoordelingen kloppend te krijgen, worden deze de komende tijd geëvalueerd en aangepast door een onafhankelijk comité van wetenschappers. Doel is om medio 2021 klaar te zijn.

Onder meer de Consumentenbond beoordeelde Nutri-Score als de beste optie. Het voedselkeuzelogo komt uit Frankrijk, waar het in opdracht van de overheid door wetenschappers werd opgesteld. Ook in België, Duitsland, Zwitserland en Spanje wordt het logo ingevoerd of is het al in gebruik genomen.

Het huidige 'Ik kies bewust'-vinkje dat in Nederland op sommige producten staat, is niet onafhankelijk. Het werd vanuit de sector ontwikkeld.