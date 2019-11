Het economisch sentiment in de eurozone is in november positiever dan verwacht, blijkt donderdag uit data van de Europese Commissie. De Economic sentiment indicator (ESI) springt naar 101,3 punten, nadat in oktober een dip van 100,8 werd bereikt.

De verwachting van analisten was dat de indicator 101 zou aangeven. Het getal geeft het gemiddelde economische sentiment van de negentien landen die tot de eurozone behoren weer.

De hogere puntenaantallen komen door het toegenomen optimisme in onder meer de dienstensector, die goed is voor twee derde van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone. Ook in de industrie en onder consumenten heerst een positievere verwachting.

In de gehele Europese Unie, die uit 28 landen bestaat, klimt het sentiment iets. Waar in oktober nog een niveau van 99,1 punten werd bereikt, staat de ESI in november op precies 100 punten. Het jaar begon qua economisch sentiment in de EU op 106,1 punten en daalde daarna geleidelijk.

De lichte stijging in zowel de eurozone als de EU betekent niet dat er in alle landen meer optimisme is; zo blijkt dat het sentiment in Nederland van 101,8 naar 100,8 punten daalde.