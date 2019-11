Het Belgische mediaconcern Mediahuis, eigenaar van De Telegraaf en NRC, is mogelijk geïnteresseerd in een overname van de Britse Telegraph-kranten. Dit heeft Mediahuis-topman Gert Ysebaert, gezegd bij een conferentie, meldt Financial Times donderdag. Er zijn geen formele gesprekken gevoerd.

"Als de Telegraph te koop is, moeten ze mij even bellen", vertelde Ysebaert voor een publiek. De huidige eigenaren, David en Frederick Barclay, overwegen een verkoop van de kranten, maar ook dit is nog niet officieel in de steigers gezet.

In 2004 kochten de broers Barclay het bedrijf achter The Daily Telegraph en The Sunday Telegraph voor 665 miljoen Britse pond (volgens de huidige koers 767 miljoen euro), maar naar verluidt moeten de kranten nu ruim 200 miljoen pond kosten.

De kranten kampen namelijk met een flink gedaalde oplage. De winst voor belastingen daalde vorig jaar met 94 procent naar 900.000 pond.

De laatste jaren is Mediahuis flink gegroeid door overnames. Het bedrijf kocht niet alleen NRC en De Telegraaf, maar ook de uitgever van de Ierse kranten The Irish Independent en The Herald.