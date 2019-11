Nederlandse creditcardhouders kochten in de afgelopen drie jaar meer op Black Friday dan op iedere andere dag in de maand november, schrijft betaaldienstverlener ICS donderdag. De omzet uit creditcardtransacties bij Nederlandse retailers op de koopjesdag steeg van ruim 15 miljoen euro in 2017 naar 20 miljoen euro in 2018.

Nederlandse creditcardhouders geven volgens de betaaldienstverlener op Black Friday in de laatste drie jaar gemiddeld 51 procent meer uit dan op andere vrijdagen in de maand november.

ICS ziet dat Nederlandse retailers steeds meer inspringen op de uit de Verenigde Staten overgewaaide koopjesdag, omdat het grootste deel van de extra uitgaven naar Nederlandse winkels gaat.

"In Nederland geven we drie keer zoveel uit dan buiten de EU. Het lijkt er dus op dat vooral Nederlandse retailers profiteren van de toenemende populariteit van Black Friday", schrijft ICS.

De betaaldienstverlener is marktleider in Nederland qua uitgegeven creditcards. ICS, een dochteronderneming van ABN AMRO, geeft onder meer creditcards uit voor Bijenkorf, ANWB, de Volksbank en ABN AMRO.