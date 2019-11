8.900 Nederlandse bedrijven exporteerden vorig jaar goederen naar de VS, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat is een kwart meer dan in 2015.

Deze stijging was veel groter dan de toename van het totale aantal exporterende ondernemingen, merkt het CBS op. Dit aantal steeg met 10 procent.

Van de 8.900 ondernemingen die naar de VS uitvoerden, was 70 procent actief in de handel, industrie of bouwnijverheid.

Het CBS keek in dit onderzoek wel alleen naar bedrijven die voor meer dan 5.000 euro per jaar aan goederen exporteerden.

In de meeste gevallen leveren exporterende bedrijven goederen binnen de Europese grenzen. Tot de vijftien landen waarmee de meeste bedrijven handelen, behoren veertien Europese landen. De enige uitzondering is de VS.