De winsten in de Britse dienstensector zijn sinds 2011 niet zo hard gedaald, schrijft belangenclub Confederation of British Industry (CBI) donderdag.

De winstgevendheidsindicator van de dienstensector van het CBI stond in oktober op -25, de laagste stand sinds november 2011. Het negatieve getal houdt in dat de bedrijven een winstdaling verwachten en ook denken minder te investeren in voertuigen en machines.

De belangenvereniging van Britse bedrijven is al langer negatief over de Britse economie. Ondernemers in het Verenigd Koninkrijk leven nog steeds in de onzekerheid die is gecreëerd door de Brexit en volgende maand volgen Lagerhuis-verkiezingen, die ook voor onzekerheid zorgen. De onzekerheid zorgt er onder meer voor dat bedrijven investeringen uitstellen.

"Het huidige economische klimaat heeft een negatief effect op bedrijven in de Britse dienstensector. Zij signaleren dalende sentimenten en volumes, én lagere winsten. We verwachten ook niet dat de situatie in de komende maanden verbetert", schrijft CBI-hoofdeconoom Rain Newton-Smith.