Mensen die graag een Uber nemen om van punt A naar punt B te gaan, moeten in het vervolg oppassen. Als een persoon zich meermaals misdraagt in een Uber-taxi, kan een gebruiker de toegang tot de app verliezen. De taxiapp heeft de regels deze week geüpdatet.

"Chauffeurs ergerden zich eraan dat zij negatief konden worden beoordeeld door klanten, terwijl er vaak ook een andere kant aan het verhaal zit", legt algemeen directeur Maurits Schönfeld van Uber Benelux uit in een interview met De Telegraaf. "Daarin voelden zij zich niet gehoord."

Het was voor chauffeurs al wel mogelijk om klanten te beoordelen, maar daar werden tot nu toe nooit consequenties aan verbonden. "Ritten met een lage beoordeling worden bijgehouden en gebruikers kunnen ter bescherming van de Uber-community worden verwijderd", schrijft het bedrijf op de eigen website.

Uber laat weten klanten niet direct de toegang te ontzeggen, maar zal in veel van de gevallen eerst een waarschuwing geven.

De maatregel wordt genomen om chauffeurs te beschermen en klanten te leren de bestuurder met respect te handelen. "Soms stapt een groep jonge mensen een Uber in met allemaal zakken van de McDonald's. Dat is voor een chauffeur heel hinderlijk", stelt Schönfeld in de krant. "Zijn hele auto ruikt daarna naar eten. Dat wil je je volgende klant niet aandoen. Wij vinden dat klanten begrip moeten hebben voor dit soort belangen."