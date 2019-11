Tata Steel gaat zo'n 1.600 banen in Nederland schrappen. In Europa verdwijnen er in totaal zo'n 3.000 banen. De getallen over de ontslagen circuleerden al enkele weken, en werden woensdagavond bevestigd door Tata Steel Europe.

De ontslagen maken deel uit van de herstructurering bij het bedrijf die eerder al werd aangekondigd. Naast Nederland krijgen staalwerkers in het Verenigd Koninkrijk een flinke klap: daar vallen 1.000 ontslagen. In de rest van de wereld komen daar nog eens 350 bij.

Volgens Tata Steel Europe gaat het voor twee derde om managementposities en kantoorbanen die zullen verdwijnen. Eerder werd bekendgemaakt dat er drieduizend banen zouden verdwijnen, maar nog niet hoeveel er per land geschrapt zouden worden.

De Europese CEO van Tata Steel zegt in een persbericht dat het bedrijf "zich niet kan veroorloven stil te blijven staan" in een snel veranderende wereld.

Het bedrijf moet zo'n 170 miljoen euro in Nederland bezuinigen om het hoofd boven water te houden. In Nederland heeft het bedrijf elfduizend werknemers, en opgeteld komt het totaal in Europa op twintigduizend medewerkers.