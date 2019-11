De Boeing 737 MAX moet mogelijk langer aan de grond blijven. Boeing mag van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet langer zelf de vliegtuigen controleren. De toestellen moeten stuk voor stuk door de toezichthouder goedgekeurd worden voordat ze naar de koper gaan, meldt de FAA woensdag.

Boeing kon eerder nog zelf de veiligheidscontroles uitvoeren en vervolgens vluchten groen licht geven. Deze bevoegdheid wordt nu ingetrokken door de vliegtuigautoriteit. De aanpassing geldt tot Boeing kan aantonen dat het bedrijf zelf goede kwaliteitscontroles kan doen.

De controles door de FAA kunnen de terugkeer van de 737 MAX in de lucht mogelijk vertragen. De Boeing-toestellen staan sinds maart van dit jaar aan de grond na twee fatale ongelukken met het vliegtuig, waar in totaal 346 mensen bij omkwamen. Beide crashes werden veroorzaakt door problemen met het stuursysteem.

Begin november zei Boeing dat de fout in het systeem was aangepast en de vliegtuigbouwer wacht op groen licht van de FAA. In het gunstigste geval zou Boeing dan vanaf december weer leveren aan klanten, waarna de toestellen in januari weer de lucht in kunnen.

Maar dat lijkt door de maatregel van de FAA moeilijker te worden. Hoeveel vertraging de Amerikaanse vliegtuigbouwer door het besluit oploopt, is niet duidelijk.