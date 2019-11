Manchester City-eigenaar City Football Group (CFG) heeft 10 procent van de holding aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Silver Lake verkocht, maakt de groep woensdag bekend. Het consortium ontvangt hiervoor iets minder dan 500 miljoen dollar (454 miljoen euro). Hiermee waardeert Silver Lake de groep op 4,8 miljard dollar, waarmee CFG de duurste sportgroep ooit gemeten is.

Na de verkoop van het belang houdt sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyab, de oprichter van City Football Group, een meerderheidsbelang van 77 procent over; 13 procent van de groep is sinds 2015 in handen van China Media Capital, een Chinees consortium, en de laatste 10 procent gaat dus naar Silver Lake.

De 500 miljoen dollar die CFG voor de verkoop van het aandeel ontvangt, wil de club gaan investeren in onder meer het kopen van nieuwe voetbalclubs.

Momenteel heeft CFG naast in Manchester City een meerderheidsbelang in onder meer Melbourne City FC en New York City FC. Voor laatstgenoemde club wil de groep een nieuw stadion bouwen.

Manchester City, het vlaggenschip, is voorlopig de enige winstgevende voetbalclub van CFG.