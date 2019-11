De Indiase taxiaanbieder Ola begint volgende maand met het aanbieden van diensten in Londen, maakt het bedrijf dinsdag bekend. Het bedrijf heeft hier een vergunning voor gehad van de Britse transporttoezichthouder. Diezelfde toezichthouder maakte maandag bekend de licentie van Uber om in Londen te rijden niet te verlengen.

Ola denkt nu in het gat te kunnen springen dat Uber achterlaat en vraagt chauffeurs van de onderneming de overstap te maken naar het Indiase taxibedrijf, omdat ze daar wel aan het werk kunnen.

"We nodigen de tienduizenden chauffeurs van privévoertuigen in Londen uit om zich aan te melden bij Ola. We hebben de afgelopen maanden constructieve gesprekken gehad met de autoriteiten en chauffeurs", schrijft het bedrijf.

De licentie van Uber in Londen wordt niet verlengd, omdat de veiligheid van passagiers niet werd gewaarborgd. Uber gaat tegen de uitspraak in beroep. Gedurende deze periode en de duur van een mogelijk beroep mag Uber in Londen blijven rijden.

Het gat dat Uber achterlaat is groot: momenteel heeft het bedrijf 45.000 chauffeurs in de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk. In Londen wordt de app maandelijks ongeveer 3,6 miljoen keer gebruikt.

Ola en Uber zijn overigens niet de enige taxiaanbieders die Londenaren vervoeren. Ook apps als Bolt, Kapten en Wheely opereren op de markt.