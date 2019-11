Modeketen Witteveen heeft dinsdag uitstel van betaling gevraagd, laat het bedrijf weten in een persbericht. Het is niet de eerste keer dat het bedrijf het einde nadert, twee jaar geleden maakte het bedrijf nog een doorstart uit een faillissement.

Het uitstel van betaling is noodzakelijk, omdat het bestuur van Witteveen geen overeenkomst kon sluiten met de curator van grootaandeelhouder Victory & Dreams Holding, schrijft het bedrijf. De grootaandeelhouder ging op 26 september van dit jaar failliet.

Witteveen ging in juli 2017 kopje onder nadat het een te hoge belastingschuld had opgebouwd. Een maand later maakte het bedrijf een doorstart, nadat een grote groep investeerders, waaronder modeondernemer Lex Hes, instapten.

Momenteel telt de winkelketen nog ongeveer dertig vestigingen, met in totaal 170 medewerkers. De winkels blijven voorlopig nog open.