Het faillissement van MC Slotervaart heeft tot "onnodig veel onrust en onduidelijkheid" geleid en daardoor ontbraken de voorwaarden voor goede en veilige zorg, oordeelt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) dinsdag.

Zo was er voor het ziekenhuis en andere betrokkenen geen tijd voor de juiste voorbereiding op het afbouwen en overdragen van de patiëntenzorg. De inspectie benadrukt wel dat zorgverleners zich tot het laatste moment bleven inzetten voor hun patiënten, "ondanks de onzekerheid en ingewikkelde situatie".

Vooral in de eerste weken na het faillissement waren de voorwaarden voor kwalitatief goede en veilige zorg onvoldoende. Een "ongecontroleerd faillissement" mag nooit meer voorkomen in de zorg, zegt de IGJ. "Zorgaanbieders die in financiële problemen komen, moeten nadenken over de risico's voor patiëntveiligheid en continuïteit van zorg." Hierover moeten afspraken worden gemaakt met betrokkenen.

De ziekenhuizen die de zorg van MC Slotervaart hebben overgenomen zijn ook gecontroleerd. "Uit die bezoeken blijkt dat de zorgaanbieders veerkracht en grote betrokkenheid bij de patiënt hebben getoond", aldus de inspectie.

De IGJ kijkt ook naar de eigen rol. In toekomstige gevallen wil de instantie in een vroeger stadium inschatten of ingrijpen nodig is.

Er komen nog meer rapporten aan die de gang van zaken rond het faillissement van MC Slotervaart, maar ook van MC IJsselmeerziekenhuizen, in kaart brengen. Deze zijn volgens de inspectie niet los te zien van de onderzoeken die dinsdag zijn gepubliceerd.