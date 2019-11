Het beroemdste sushirestaurant ter wereld heeft dinsdag zijn drie Michelinsterren verloren. Sukiyabashi Jiro in Tokio serveert nog steeds uitstekende vis, maar is te exclusief en 'gewoon' publiek is er niet welkom.

"Sukiyabashi Jiro accepteert geen reserveringen van het grote publiek, en valt dus buiten onze reikwijdte", aldus een woordvoerder van de Michelingids. "Het beleid van Michelin is om restaurants te introduceren waar iedereen kan gaan eten."

De negentigjarige eigenaar Jiro Ono serveert nog steeds zelf sushi in zijn restaurant. Gasten moeten minstens 40.000 yen (333 euro) neertellen voor de specialiteiten van de chef, ze moeten vaste gasten zijn en buitenlanders kunnen alleen boeken via contactpersonen bij luxe hotels.

Het sushirestaurant, waar de Amerikaanse oud-president Barack Obama in 2014 met premier Shinzo Abe dineerde, zegt dat dit beleid zal blijven vanwege de beperkte zitplaatsen.

Ook Sushi Saito in Tokio, die drie sterren kreeg in de gids van 2019, wordt niet vermeld in de nieuwste Michelineditie.