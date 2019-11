Insectenboerderij Protifarm krijgt financiële ondersteuning van een paar miljoen van investeringsorgaan Oost NL. Met het geld wil de larvenkweker internationaal aan kop blijven.

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland, die in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel de regionale economie versterkt.

Het insectenbedrijf heeft een van de oplossingen in handen voor de toenemende vraag naar duurzame en gezonde voeding, aldus Oost NL. Met de kapitaalinjectie kan het bedrijf de activiteiten gaan uitbreiden.

Protifarm kweekt larven van de buffalokevers door middel van verticale landbouw, dus in lagen boven elkaar. Daardoor is weinig kweekruimte en water nodig. Ook de CO2-uitstoot is beperkt en de larven leven van bijproducten uit de voedingsindustrie.

Protifarm haalt voedingsstoffen uit de insecten en maakt hiervan oplosbare poeders die worden gebruikt in vleesproducten, repen en eiwitshakes. Met de investering van Oost NL wil het bedrijf doorgroeien in capaciteit en de kweek- en verwerkingsprocessen optimaliseren, zodat ze internationaal voorop kunnen blijven lopen in deze markt, aldus directeur Tom Mohrmann.