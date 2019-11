Mariëtte Hamer, voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), moet de gestrande onderhandelingen tussen de onderwijsbonden en de PO-Raad uit het slop halen, maakt de PO-Raad dinsdag bekend.

De onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers over een nieuwe cao voor het primair onderwijs strandden vorige week. Het laatste loonbod, met een loonsverhoging van iets minder dan 3 procent, was volgens de bonden te laag.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt dat de lonen sterker moeten stijgen om het beroep aantrekkelijker te maken. "De werkgevers lijken nog steeds niet te snappen dat het lerarentekort de grootste zorg is", zei AOb-voorzitter Eugenie Stolk vorige week.

Volgens de werkgevers was er geen ruimte voor een hoger loonbod. "De PO-Raad heeft alle beschikbare ruimte ingezet in het eindbod. Als de werkgevers meer hadden geboden op bijvoorbeeld salaris, had er gekort moeten worden op personeel."

De onvrede over de werkdruk en salarissen leidde begin november tot een grote staking in het basisonderwijs. Maandag riep de AOb de leden op opnieuw te staken. Deze tweedaagse staking moet plaatsvinden op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020.

Bij de nieuwe gesprekken met de PO-Raad zullen de AVS, AOb, CNV en FvOv aanwezig zijn.