Zzp'ers kunnen in sommige gevallen gezamenlijk afspraken maken over welk tarief zij aan hun opdrachtgevers vragen. Dat kan bijvoorbeeld om op het bestaansminimum te komen. Ook zzp'ers die samenwerken met werknemers in hun sector mogen tariefafspraken maken, staat in de definitieve Leidraad tariefafspraken zzp'ers van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

De Mededingingswet verbiedt dit soort afspraken in de meeste gevallen, want tarief- en prijsafspraken vallen onder het kartelverbod. Samen besluiten om toeslagen door te berekenen aan de klant, geen korting te geven of een minimumprijs te hanteren, zijn voorbeelden van prijsafspraken.

Met de leidraad van de ACM zijn er nu vier situaties waarin zzp'ers wel collectief afspraken mogen maken over tarieven en andere voorwaarden: als de zzp'er samenwerkt met werknemers, een kleine omzet draait en klein marktaandeel heeft, wanneer de voordelen groter zijn dan de nadelen of als de tariefafspraak op het voorgenomen bestaansminimum ligt.

In de Nederlandse economie werken meer dan een miljoen zzp'ers, zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM. In de leidraad wordt nu duidelijk gemaakt dat zzp'ers nu al, vooruitlopend op wettelijke regels, onderling afspraken mogen maken om op het bestaansminimum te komen.

Het kabinet wil in 2021 een wettelijk minimumtarief voor zzp'ers van 16 euro per uur invoeren om deze groep te beschermen tegen armoede en te voorkomen dat zij tegen een te laag tarief ingehuurd worden.