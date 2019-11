Wie online winkelt en zich bedenkt, moet het bedrag inclusief de bezorgkosten binnen veertien dagen terugkrijgen van de webwinkel. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dinsdag echter dat inmiddels meer webwinkels zich niet aan deze wettelijke termijn houden.

De belangenorganisatie kwam tot die conclusie na het onderzoeken van ruim tweehonderd webwinkels. 76 van de 203 winkels (37 procent) betaalden minimaal een op de drie bestellingen niet of te laat terug. Dat is een groter aandeel dan in eerdere onderzoeken van de Consumentenbond naar voren kwam.



Zes winkels betaalden helemaal niets terug. Onder de webwinkels zitten volgens de consumentenorganisatie notoire overtreders, zoals Tabletpoef.nl, welovemusthaves.com en Neckermann.com.

Van de onderzochte webwinkels die bij Thuiswinkel.org zijn aangesloten, ging ruim de helft de mist in. "Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat moet je je als keurmerk aantrekken", zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond

De organisatie zette mysteryshoppers in, die producten bestelden bij ruim tweehonderd webwinkels. Binnen de bedenktermijn van veertien dagen stuurden ze de bestellingen weer terug. Webwinkels die niet op tijd terugbetaalden, kregen tot twee keer toe een herinnering.

Vaak duurde het weken voordat de webwinkels het geld teruggaven. De vertraging werd door de bedrijven geweten aan verhuizingen, fouten van het personeel of haperende techniek.