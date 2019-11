De Chinese e-commercegigant Alibaba heeft op de beurs in Hongkong meer dan 10 miljard euro opgehaald. Het is wereldwijd de grootste beursgang van dit jaar tot nu toe.

De succesvolle beursgang wordt gezien als blijk van van vertrouwen in de financiële toekomst van Hongkong te midden van zes maanden van gewelddadige antiregeringsprotesten, meldt persbureau Reuters.

Alibaba is het bedrijf achter AliExpress, Taobao en Alipay en had in 2014 al een beursnotering in New York. Toen werd meer dan 22 miljard euro opgehaald: de grootste beursgang in de Verenigde Staten ooit.

De opbrengst van de beursgang in Hongkong kan nog oplopen, als Alibaba besluit gebruik te maken van de 'green shoe-optie', waarbij het bedrijf 15 procent extra van de aandelen aan investeerders verkoopt.

Alibaba had de beursgang in augustus al gepland, maar stelde die uit vanwege de politieke ongeregeldheden in Hongkong.

Analisten beschouwen de beursgang in Hongkong als een slimme back-up voor het bedrijf, voor als de aandelen in New York zouden worden getroffen door het handelsconflict tussen de VS en China.