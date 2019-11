Woningen met uitzicht op plekken waar windmolens worden gebouwd, worden voor lagere prijzen verkocht, concluderen onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) na analyse van gegevens over het Groningse Windpark N33 en Windpark De Drentse Monden Oostermoer. Het prijsverschil kan uiteenlopen van 7 tot 15 procent.

Het onderzoek, dat in opdracht van RTV Noord en RTV Drenthe werd uitgevoerd, laat zien dat huizen voor minder worden verkocht dan de vraagprijzen. Ook zijn de bedragen lager dan wat voor woningen met vergelijkbare eigenschappen wordt betaald. Verder is er een andere prijsontwikkeling te zien dan elders in de regio waar geen windmolens staan.

Er zijn ook meer verkopen dan verwacht rondom gebieden waar de windparken komen. Dat kan wijzen op een "mogelijke vlucht uit het gebied", zegt onderzoeker Michiel Daams tegen RTV Noord.

Het rapport trekt conclusies op basis van 20.371 woningtransacties tussen 2008 en 2018. Overigens schrijven de onderzoekers wel dat de uiteindelijke impact van de windparken op de woningmarkt onzeker is. Omdat de onderzochte windmolenparken nog niet gerealiseerd zijn, is de uitkomst voor de lange termijn niet duidelijk.

Effecten kunnen overigens ook gedeeltelijk gemaskeerd worden door de oververhitte woningmarkt, aldus Daams.