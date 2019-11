Webwinkels werken nog steeds met verzonnen aanbiedingen, verklaart de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. Bij 39 van de 100 webwinkels werden meer dan vijf nepaanbiedingen gevonden.

De consumentenorganisatie hield de webwinkels drie maanden lang in de gaten. Hierdoor vond de Consumentenbond bijvoorbeeld elektrische tandenborstels in de aanbieding van 279,99 euro voor 149 euro. Maar in de maanden daarvoor was de reguliere prijs soms zelfs 139 euro.

Een andere webwinkel bood speakers met korting aan van 299 euro voor 223 euro. Maar eerder waren de speakers vijf weken lang te koop voor 229 euro. Een korting van 3 procent in plaats van 25 procent, rekent de Consumentenbond voor.

De organisatie merkt op dat het niet de eerste keer is dat de webshops de klanten misleiden. Zeven verkopers gingen eerder al in de fout. Zo beloofde Wehkamp beterschap, maar zag de Consumentenbond nu opnieuw nepaanbiedingen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Die beloftes bleken tot nu toe een wassen neus. We delen daarom de uitkomsten van ons onderzoek ook met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze kan de winkels een boete opleggen wegens oneerlijke handelspraktijken."