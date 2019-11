Het laatste grote Nederlandse energiebedrijf komt ook in buitenlandse handen. Nadat eerder al Essent en Nuon door respectievelijk RWE en Vattenfall werden overgenomen, zal Eneco naar verwachting gaan vallen onder de Japanse combinatie van conglomeraat Mitsubishi en energiebedrijf Chubu.

Vooral voor de huidige aandeelhouders, 44 Nederlandse gemeenten, betekent dit een enorme meevaller. Toen het verkoopproces in gang werd gezet circuleerde een prijs van ruim 3 miljard euro voor Eneco. Mitsubishi en Chubu bleken echter bereid om maar liefst 4,1 miljard euro te betalen.

Voor de grootste aandeelhouders maakt dit nogal uit. Zo krijgt Rotterdam, dat een belang heeft van 31,69 procent in Eneco, ongeveer 1,3 miljard euro. Bij een prijs van 3 miljard euro was dit ongeveer 1 miljard geweest. Den Haag (16,55 procent) en Dordrecht (9,05 procent) ontvangen respectievelijk zo'n 678 miljoen en 371 miljoen euro.

Maar ook een kleine gemeente als Schiermonnikoog casht door de overname. De gemeente heeft maar een belang van 0,03 procent. Maar dit is nu wel 1,23 miljoen euro waard. Er stonden eind september 956 inwoners ingeschreven op het eiland, wat betekent dat de gemeente in theorie per inwoner 1.286 euro extra zou kunnen besteden.

Positieve reacties vanuit gemeenten

Vanuit verschillende gemeenten, die nog definitief akkoord moeten gaan met de verkoop, zijn de eerste reacties positief. Uiteindelijk moet 75 procent van het aandelenkapitaal worden verkocht om de overname door te laten gaan, maar in een eerder stadium hebben genoeg gemeenten al gezegd het belang te willen verkopen.

Toch valt de verkoop in het niet bij de verkopen van Nuon en Essent. Die werden zo'n tien jaar geleden van de hand gedaan voor respectievelijk 10 miljard euro en 8,3 miljard euro.

Voor de consument verandert er vooralsnog niks. Op de energierekening zal nog steeds Eneco staan en het bedrijf blijft ook vooralsnog als onafhankelijk onderdeel opereren. Ook aan de verschillende merken van Eneco, zoals Oxxio, Woonenergie en Quby, wordt niet getornd en het hoofdkantoor blijft in Rotterdam.

Geen ontslagen door overname

Verder heeft Mitsubishi toegezegd dat er geen ontslagen zullen vallen door de overname. Topman Ruud Sondag stapt wel op. Hij wordt opgevolgd door een nieuwe topman met de Nederlandse nationaliteit.

De overname zou vooral een versterking zijn voor de duurzame strategie van Eneco. Eneco is een van de belangrijkste investeerders in hernieuwbare energie en van de grote drie energieleveranciers relatief de duurzaamste. Eerder vreesde men ook dat met een verkoop van Eneco de duurzame strategie van het bedrijf verloren zou gaan.

Maar met Mitsubishi heeft Eneco een nieuwe eigenaar die al sinds 2012 als partner fungeerde bij bijvoorbeeld windenergie op zee. Zo hebben ze samen een bestaand windpark voor de Nederlandse kust gerealiseerd en werken Eneco en Mitsubishi samen bij de bouw van de windparken Borssele 3 en 4.