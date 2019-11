De directie van de Britse maaltijdbezorger Just Eat vindt het bod van techbedrijf Prosus voor Just Eat te laag. Het bestuur kiest unaniem voor het bod van Takeaway.com, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.

Just Eat-topman Mike Evans merkt in een persbericht op dat Prosus relatief minder biedt voor Just Eat dan moederbedrijf Naspers in 2017 betaalde voor Delivery Hero.

Prosus biedt 7,10 Britse pond voor Just Eat. Just Eat benadrukt dat dit 20 procent minder is dan de hoogste prijs die het aandeel van Just Eat heeft bereikt (8,90 pond).

Omgerekend zou het gaan om 4,8 keer de omzet van 2019. Volgens Just Eat is die waardering veel lager dan wat gemiddeld wordt betaald voor een maaltijdbezorgbedrijf.

Prosus en Takeaway zijn in een overnamestrijd verwikkeld. Als Just Eat en Takeaway samengaan, dan ontstaat één van de grootste maaltijdbezorgbedrijven ter wereld. In tegenstelling tot Prosus, biedt Takeaway eigen aandelen voor de aandelen van Just Eat.

Takeaway-topman Jitse Groen stelt in een eigen persbericht zeer toegewijd te zijn aan de overname van Just Eat.