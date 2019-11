Uber mag niet langer in Londen rijden, heeft de transporttoezichthouder van de Britse hoofdstad maandag geoordeeld. De licentie van het bedrijf wordt niet verlengd, omdat de veiligheid van passagiers niet werd gewaarborgd. Uber gaat tegen de uitspraak in beroep.

De aanbieder van de taxiapp heeft nu 21 dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak en heeft maandag meteen al laten weten hiervan gebruik te maken. Gedurende deze periode en de duur van een mogelijk beroep mag Uber in Londen blijven rijden.

Volgens de toezichthouder schiet Uber tekort in het screenen van bestuurders. Mensen die voor het bedrijf willen rijden, kunnen zonder rijbewijs of verzekering achter het stuur stappen door misbruik te maken van gaten in het systeem. Zo kan een chauffeur haar of zijn foto uploaden op het account van een ander, die wel de juiste papieren heeft. Ten minste veertienduizend ritten in Londen zouden op deze manier zijn gemaakt.

"Het is onacceptabel dat Uber heeft toegestaan dat passagiers in auto's zijn gestapt van chauffeurs die mogelijk zonder vergunning of verzekering rondrijden", aldus de toezichthouder.

Uber zegt in een reactie dat het bedrijf al de nodige aanpassingen heeft gedaan om de veiligheid te verbeteren. "In de laatste twee maanden hebben we elke chauffeur in Londen gescreend." Binnenkort wil het bedrijf daarnaast gezichtsherkenning inzetten om de identiteit van bestuurders te controleren.