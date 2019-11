Eenverdieners met een modaal inkomen kunnen bijna nergens meer terecht voor een koopwoning, blijkt uit onderzoek van de Hypotheker. Het aandeel van woningen tot 150.000 euro is namelijk sterk afgenomen: in 2018 was de prijs van 7,5 procent van de huizen nog in deze categorie, nu is dat nog 4,3 procent.

Alleenstaande huizenzoekers zijn vooral in de provincies Utrecht en Noord-Brabant de klos: mensen met een modaal inkomen hebben daar respectievelijk nog maar 1,1 en 1,6 procent van de woningen als optie. Daarna volgen Flevoland (2,1 procent) en Noord-Holland (2,4 procent).

Niet overal is het tekort aan goedkopere woningen even groot. In de provincies Groningen (18,7 procent), Zeeland (10,6 procent), Drenthe (10,4 procent), Friesland (10,2 procent) maken huizenzoekers nog de grootste kans op een woning tot 150.000 euro.

Het onderzoek gaat uit van een bruto jaarinkomen van 32.700 euro voor een alleenstaande, en voor tweeverdieners een inkomen van 62.500 euro. De maximale leenbedragen zijn voor deze inkomens respectievelijk 150.213 en 300.933 euro.

'Dramatische' situatie in grote steden

De Hypotheker noemt de situatie voor alleenstaande woningzoekenden in grote steden "dramatisch". Zo is in Rotterdam voor iemand met een modaal inkomen nog 6,4 procent van de woningen in de juiste prijscategorie, terwijl dat in Amsterdam, Den Haag en Eindhoven minder dan 3 procent is. Utrecht bungelt onderaan, met 1,6 procent.

Hoewel modale tweeverdieners meer mogelijkheden hebben, is ook voor hen het aanbod beperkt. In Amsterdam en Utrecht maakt deze groep met 17 en 23 procent de minste kans op een woning. In sommige provincies, waaronder Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland, valt meer dan de helft van de te koop staande woningen in de voor tweeverdieners betaalbare categorie.