Energieconcern Eneco wordt voor 4,1 miljard euro overgenomen door een Japans consortium onder leiding van Mitsubishi. Dit concern krijgt 80 procent van de aandelen. De rest gaat naar het Japanse energiebedrijf Chubu, bevestigt Eneco maandag.

Eneco wordt verkocht door 44 gemeenten, die nu een hogere prijs krijgen dan verwacht. Lang circuleerde een prijs van ruim 3 miljard euro voor Eneco. De gemeenten moeten nog wel definitief akkoord gaan met de overname.

"Het consortium heeft het beste bod gedaan voor de aandeelhouders en alle overige stakeholders van Eneco, onder wie de medewerkers, met de beste voorwaarden, waaronder prijs- en transactiezekerheid", aldus Eneco.

Eneco blijft als zelfstandig onderdeel werken. Het merk, de bedrijfscultuur en de bedrijfsidentiteit blijven intact, aldus het bedrijf in een persbericht. De centrale ondernemingsraad zou positief over de nieuwe aandeelhouders zijn.

In eerste instantie zou een samenwerking van Shell en pensioenfonds PGGM de voornaamste kandidaat geweest zijn om Eneco over te nemen.

Platvorm om verder te groeien in Europa

"Met het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu hebben wij aandeelhouders gevonden die honderd procent achter de strategie van Eneco staan", zegt Ruud Sondag, topman van Eneco. "Onze jarenlange partner Mitsubishi Corporation wordt nu onze grootste aandeelhouder. En, net zo belangrijk: Eneco blijft intact als geïntegreerd en zelfstandig Nederlands energiebedrijf."

Volgens Takehiko Kakiuchi, ceo van Mitsubishi, sluit Eneco goed aan bij de huidige energie-activiteiten van Mitsubishi en biedt het Nederlandse bedrijf een platform om verder te groeien in de Europese markt. Mitsubishi zegt in Europa koploper te willen zijn in de energie-transitie.