LVMH koopt de Amerikaanse sieradenmaker Tiffany & Co. voor meer dan 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro). Het Europese luxeconglomeraat, dat voluit Louis Vuitton Moët Hennessy heet, maakt maandag bekend een deal te hebben gesloten met het bedrijf.

Per aandeel betaalt LVMH Tiffany 135 dollar. Geruchten over een aanstaande deal deden al enkele dagen de ronde. Volgens analisten is de sieradenmaker vanwege het sterke merk meer waard dan de huidige deal doet vermoeden.

Tiffany kampt al jaren met een afnemende vraag, zowel binnen de VS als in het buitenland. Om meer te verkopen, heeft het concern ingezet op de Chinese markt, waar consumenten steeds meer geld overhouden voor luxeproducten. In verschillende Chinese steden heeft de sieradenmaker daarom grote winkels geopend.

LVMH kocht nog niet eerder voor zo'n groot bedrag een bedrijf. In 2017 kostte de aankoop van modehuis Dior 13 miljard dollar. In totaal heeft het conglomeraat 75 merken in bezit met een totale waarde van zo'n 220 miljard dollar.

Het Amerikaanse Tiffany bestaat 182 jaar en heeft wereldwijd meer dan driehonderd winkels, waar onder meer sieraden met diamanten worden verkocht. Het bedrijf draait jaarlijks een omzet van rond de 4,4 miljard dollar.