Nederland telde in juli en augustus van dit jaar tien miljoen buitenlandse toeristen, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is 4,4 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het totaal aantal overnachtingen steeg met 7,6 procent tot 35 miljoen. Dit komt doordat toeristen gemiddeld langer blijven.

Het aandeel binnenlandse toeristen is licht afgenomen. Ruim 44 procent van alle toeristen in Nederland komt uit het buitenland. Vijf jaar geleden was dat aandeel nog 39 procent.

Gelderland populair onder Nederlanders

Met ruim een half miljoen gasten is Gelderland de populairste bestemming onder Nederlanders. Onder buitenlanders zijn Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland het meest in trek.

Vooral vakantieparken zijn populairder geworden. Die trokken 12 procent meer bezoekers, meldt het CBS. Ook het aantal overnachtingen op campings, in hotels, in pensions, in jeugdherbergen en in groepsaccommodaties nam toe.

Het gaat al langer goed met de toerismesector in Nederland. Het aantal buitenlandse toeristen dat naar Nederland komt, stijgt al negen jaar achtereen. Juli en augustus zijn de drukste maanden voor het toerisme.