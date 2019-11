TUI Nederland heeft domeinnamen en klantendatabases van het failliete Thomas Cook Nederland overgenomen. Onder meer de domeinnaam neckermann.nl komt in handen van TUI Nederland, blijkt uit een overzicht van de curator.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM), die in de gaten houdt of bedrijven niet een monopoliepositie krijgen, moet nog groen licht geven.

Als de overname doorgaat, dan krijgen klanten die in de database staan een mail van TUI met de vraag of zij het goed vinden om via de mail benaderd te worden.

Thomas Cook Nederland ging eind september op de fles nadat het Britse moederbedrijf eerder al failliet ging. Voor de tweehonderd medewerkers van de Nederlandse tak werd ontslag aangevraagd.

Door het bankroet kwamen zo'n tienduizend Nederlanders in de problemen tijdens hun reis. Zij werden toen ook bijgestaan door TUI.

Reisorganisatie TUI Nederland bezit de merken TUI en KRAS. Ook heeft het bedrijf een eigen luchtvaartmaatschappij, TUI fly, en werkt de organisatie met 140 eigen reisbureaus en 120 mobiele reisadviseurs. TUI verzorgt jaarlijks voor 1,7 miljoen reizigers een vakantie.