Rabobank moet de gegevens voor 40.000 dossiers aanvullen om anti-witwasbeleid. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank vorig jaar een dwangsom opgelegd.

Dat bevestigt de bank na berichtgeving van Het Financieele Dagblad. De bank heeft tot april 2020 om aanvullende gegevens te leveren voor de dossiers.

Eerder maakte Rabobank al bekend een boete van 1 miljoen euro opgelegd te hebben gekregen omdat er niet genoeg informatie over klanten werd verzameld. Soms ontbrak bijvoorbeeld de eigendomsstructuur van een bedrijf en wie de eigenaar was.

Het controleren van klanten, de zogeheten poortwachtersrol, is sinds de boete voor ING een belangrijk onderwerp geworden in de bancaire sector. ING schikte ruim een jaar geleden voor maar liefst 775 miljoen euro met justitie om gebreken in het antiwitwasbeleid.