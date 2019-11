Deutsche Telekom wil T-Mobile Nederland van de hand doen. Mogelijk gaat het onderdeel naar de beurs, meldt het Duitse weekblad Managers Magazine op basis van anonieme bronnen.

Drie jaar geleden stond het onderdeel ook al in de etalage, maar tot een verkoop leidde het nooit. Sindsdien werd in Nederland Tele2 bij T-Mobile Nederland gevoegd. Deutsche Telekom is voor 75 procent eigenaar van T-Mobile Nederland. De rest is in handen van het Zweedse Tele2.

Een mogelijke prijs voor T-Mobile Nederland wordt niet gegeven. Een eventuele verkoop moet ervoor zorgen dat Deutsche Telekom de schuldenlast kan verlagen. Naar verluidt wil het bedrijf ook zendmastenbedrijf Deutsche Funkturn van de hand doen. Dit onderdeel zou 9 miljard euro waard zijn.