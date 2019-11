De jaarlijkse modeshow van Victoria's Secret gaat dit jaar niet door en er is grote onzekerheid over het voortbestaan van het evenement. Topman Stuart Burgdoerfer van het overkoepelende bedrijf L Brands, waar Victoria's Secret onder valt, twijfelt of de modeshow in de marketingstrategie past van het merk.

Wereldwijd kijken jaarlijks miljoenen belangstellenden naar de show waarbij supermodellen, zogeheten Victoria's Secret-Angels, in diverse opvallende outfits de catwalk betreden.

Echter daalden de kijkcijfers in de laatste jaren. In mei volgde al een bericht van CEO Les Wexner van L Brands dat de show niet meer op televisie te zien zou zijn. De topman ligt zelf onder vuur omdat hij een goede vriend zou zijn van de overleden miljardair Jeffrey Epstein, die in de VS werd vervolgd voor kindermisbruik.

Ook de verkoopcijfers van het merk hollen achteruit. Volgens Burgdoerfer wordt er voortaan ingezet op een marketingstrategie die inzet op meer duidelijke communicatie met klanten. "Dat kan niet met een modeshow", aldus Burgdoerfer.

Victoria's Secret wist ieder jaar grote namen uit de mode- en muziekwereld te strikken voor de shows. Zo liepen onder anderen Doutzen Kroes, Giselle Bündchen en Heidi Klum op de catwalk. Artiesten als Lady Gaga, The Weeknd en Taylor Swift traden op tijdens de modeshows.