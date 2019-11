Flexkantoorverhuurder WeWork gaat wereldwijd 2.400 mensen ontslaan, laat het bedrijf donderdag weten. WeWork schrapt hiermee bijna een vijfde van het personeelsbestand. Op welke afdelingen de ontslagen precies vallen, maakte het bedrijf niet bekend. WeWork heeft in Amsterdam vier locaties.

De ontslagen zijn volgens de flexkantoorverhuurder nodig zodat het bedrijf zich op de corebusiness kan blijven richten, aldus een woordvoerder van het bedrijf in een verklaring.

WeWork zit al maanden in de hoek waar de klappen vallen. Aan het eind van de zomer had het concern nog grootschalige plannen om naar de beurs te gaan en verwachtte het bedrijf miljarden binnen te halen.

Dit veranderde eind september toen moederbedrijf The We Company bekendmaakte de plannen voor een beursgang in te trekken. Hiertoe werd besloten, omdat de vraagtekens rond het bedrijf groeiden. Er werd niet alleen getwijfeld aan de bedrijfsstructuur, maar ook aan het verdienmodel.

Niet veel later verliet de excentrieke oprichter Adam Neumann het bedrijf als onderdeel van een deal met het Japanse techconglomeraat SoftBank.

Vorige week meldde het bedrijf een verlies van 1,25 miljard dollar (ongeveer 1,13 miljard euro) over het derde kwartaal. Dat is een flink bedrag, vooral omdat WeWork maar een omzet van 934 miljoen dollar draaide.