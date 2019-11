Huizen in Nederland worden maar mondjesmaat verduurzaamd, stelt de Rabobank donderdag in een onderzoek. Slechts in ongeveer de helft van de Nederlandse huizen is in de afgelopen vijf jaar een verduurzamende maatregel genomen.

Onder de mensen die amper aan hun woning sleutelen om die te verduurzamen, zijn met name huurders. 55 procent van de huurders zegt tegen de Rabobank niet te investeren in bijvoorbeeld betere isolatie, zonnepanelen of dubbelglas. Van de huiseigenaren zegt 39 procent het eigen huis niet te hebben verduurzaamd in de afgelopen vijf jaar.

Het grootste deel van de mensen is niet geneigd om aan een huis te sleutelen, omdat ze denken dat hun woning al energiezuinig genoeg is. Dit geldt voor 37 procent van de huiseigenaren, schrijft de Rabobank. Maar dit is volgens de bank in veel gevallen een misvatting. Bijna 40 procent van deze huizen heeft namelijk een energielabel C of lager.

Een andere misvatting is volgens de bank is dat verduurzamen niet loont. Dat is volgens de Rabobank niet terecht, omdat dit zowel een lagere energierekening oplevert, als de waarde van een huis verhoogt.