Varkenshouders in het zuiden van het land krijgen als ze overgaan op sanering veel meer geld per varken dan varkenshouders in het oosten. De subsidieregeling voor het uitkopen van een varkenshouder, 'warme sanering' genoemd, is in het leven geroepen om de stankoverlast en stikstofuitstoot van varkenshouderijen te verminderen. Het ministerie van Landbouw maakte de tarieven van de subsidieregeling donderdag bekend.

Een varkenshouder in het zuiden van het land die tot sanering overgaat, ontvangt 151 euro per varken. In het oosten van het land ligt de vergoeding per varken een stuk lager: op 52 euro. De vergoeding per varken is berekend door Wageningen University & Research.

De reden voor het grote verschil in prijs per varken is simpelweg vraag en aanbod: in het oosten kan een varkenshouder nog volop varkensrechten kopen, in het zuiden zijn ze juist nog amper te krijgen. Het is voor varkensboeren niet mogelijk om varkensrechten uit de andere regio te kopen.

Het kabinet wil varkenshouderijen uitkopen, om zo de stankoverlast op korte termijn te verminderen. Ook het sluiten van varkenshouderijen behoort tot de kabinetsmaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Het kabinet maakte hiervoor 60 miljoen euro extra beschikbaar. In totaal heeft het kabinet 180 miljoen euro gereserveerd voor de sanering van varkenshouderijen.

Of de prijzen hoog genoeg zijn om varkenshouders over te halen hun praktijk te sluiten, moet de komende maanden blijken. Maandag begint de aanvraagperiode voor de subsidieregeling; 15 januari sluit deze weer.