Techgigant Apple staat centraal in een nieuwe campagnevideo van Amerikaanse president Donald Trump. Het is de eerste keer dat Apple wordt gebruikt voor het benadrukken van de prestaties van de Amerikaanse president. Maar de beweringen die Trump doet kloppen niet, schrijft The Verge.

De volgens Trump "nieuwe" Apple-fabriek die hij laat zien, is helemaal niet nieuw én blijkt bovendien niet van de techgigant te zijn, aldus de nieuwswebsite.

In het filmpje is te zien hoe Trump de 'nieuwe' fabriek van Apple opent en wordt rondgeleid Tim Cook, de topman van het bedrijf. Met het filmpje wil Trump laten zien hoe hij er persoonlijk voor zorgt dat fabrieken terugkeren naar de VS. Volgens Trump waren die fabrieken voor zijn ambtsperiode uit het land verdwenen.

"Iedereen die mijn campagne volgt, weet dat ik altijd over Apple praat, en over hoe ik graag wil zien dat Apple fabrieken bouwt in de VS en niet daarbuiten", zegt Trump in het filmpje. "En dat gebeurt nu."

De fabriek staat er echter al sinds 2013 en is in handen van Flex, een onderaannemer van Apple. Flex maakt al jaren Mac Pro's op de locatie. Er was wel sprake van een mogelijk vertrek van de productie naar China, maar daar zag Apple van af in ruil voor een vrijstelling van importheffingen op een aantal onderdelen die in China worden gemaakt.

Importheffingen centraal in relatie Cook en Trump

De deal over importheffingen is ook de reden waarom Cook en Trump vaker samen te zien zijn. Veel onderdelen van Apple-producten worden in China gemaakt, en die vallen nu voor een groot deel onder de importheffingen van Trump. Begin november verzocht Apple de Amerikaanse regering dan ook om vrijstelling van heffingen voor elf producten, zoals Apple Watches en iMacs.

Met de heffingen hoopt Trump in het algemeen bedrijven zover te krijgen om meer te investeren in de VS. "Als je hier bouwt, zijn er geen zorgen over heffingen", zegt Trump in het campagnefilmpje tegen Cook.