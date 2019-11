Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft de Tweede Kamer niet juist geïnformeerd in aanloop naar het nemen van een belang van 14 procent in Air France-KLM, schrijft het AD donderdag op basis van een parlementaire notitie die de krant in handen heeft.

In februari nam de Staat een belang van 14 procent in de vliegmaatschappij, waarvoor 750 miljoen euro werd neergeteld.

Voorafgaand aan deze aankoop had de minister een besloten vergadering bijeen moeten roepen waarbij een griffier aanwezig moest zijn, maar in plaats daarvan nodigde Hoekstra slechts enkele Kamerleden uit en was er geen griffier aanwezig die notulen kon opstellen.

De aanwezige Kamerleden moesten een geheimhoudingsverklaring tekenen en mochten de informatie over de aankoop vervolgens ook niet met hun eigen fractievoorzitter delen. Dat laatste is in strijd met de regels.

Bovendien is in die regels vastgelegd dat Kamerleden informatie die in besloten kring wordt besproken sowieso niet mogen delen, waarmee het ondertekenen van de verklaring niet nodig was geweest.

Hoekstra zou door zijn aanpak niet goed zijn omgegaan met het budgetrecht. Volgens dit recht moet zowel de Eerste als Tweede Kamer staatsuitgaven beoordelen en verwerpen of goedkeuren.